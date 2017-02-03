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Общество

В Азербайджане могут запретить курение в общественных местах 03.02.2017 12:05

Комитет Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике в этом месяце планирует обсудить поправки в законодательство, предусматривающие ограничение на курение в общественных местах.

На днях глава комитета Хады Раджабли сообщил, что на обсуждение комитета будет вынесен вопрос, связанный с внесением ограничений на курение табачных изделий в общественных местах.

«Это очень важный вопрос, направленный на обеспечение здоровья граждан», - указал Хады Раджабли.

Запрет на курение в общественных местах в последние годы является одной из самых обсуждаемых тем, учитывая тот факт, что в Азербайджане насчитывается около 3 млн курильщиков.

Подобные запреты уже действуют в таких странах как США, Казахстан, Украина, Финляндия, Великобритания, Шотландия, Северная Ирландия, Германия, Франция, Бельгия, Хорватия, Греция, ОАЭ, Турция, Сирия, Египет и другие.

Курение признано хроническим заболеванием и внесено в «Международную статистическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Известно более 25 заболеваний, которые развиваются, либо их течение ухудшается под влиянием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

Как сообщила 1news.az депутат Милли Меджлиса Айтен Мустафаева, поправки предусматривают запрет на курение в общественных местах и общественном транспорте.

«Эти ограничения будут касаться и рекламы, то есть будет ограничена реклама курения в общественных местах. В местах, где продаются общедоступные вещи, на витринах не будет сигарет. Сигареты будут продаваться только в специализированных магазинах. В обычных магазинах сигареты, если даже и будут продаваться, не будут на витринах», - указала она.

По ее словам, при подготовке законопроекта учтен опыт других стран мира. «Это своевременное решение, которое направлено на оздоровление молодежи», - отметила она.

Депутат выразила уверенность, что в этом году эти поправки все-таки будут приняты.

«Должен созреть момент для принятия закона, и мне кажется, что это время наступило. Современное общество уже созрело для того, чтобы бороться с этим и делать ставку на здоровое общество», - сказала она.

Отвечая на вопрос, могут ли поправки нанести ущерб компаниям, занимающимся продажей сигарет, депутат не исключила подобного исхода.

«Во всем мире есть противостояние тех, кто производит продукцию, и тех, кто защищает здоровье общества. Видимо, какой-то урон это нанесет компаниям, которые производят сигареты, но это – требование дня», - сказала она.

По ее словам, запрет на рекламу сигарет больше рассчитан на подростков, на тех, кто впервые делает подобный шаг.

«Граждане, которые курят давно, заядлые курильщики - они все равно будут курить. Им реклама уже не нужна», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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