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Общество

Азербайджанский солдат совершил суицид 30.01.2017 11:22

Азербайджанский военнослужащий Ханали Фаттаев совершил самоубийство 29 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что распространенная в социальных сетях и некоторых местных электронных СМИ информация о том, что данный солдат якобы погиб в результате обстрела с армянской стороны, не соответствует действительности. 

«Сообщаем, что военнослужащий погиб в небоевой обстановке в результате суицида. Первичные разбирательства показали, что самоубийство не связано со служебной деятельностью. По факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечается в сообщении.

Минобороны предупреждает пользователей соцсетей и электронные СМИ не распространять неуточненную, неофициальную информацию о деятельности Вооруженных сил, особенно, связанную с инцидентами в прифронтовой зоне.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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