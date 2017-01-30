Азербайджанский военнослужащий Ханали Фаттаев совершил самоубийство 29 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что распространенная в социальных сетях и некоторых местных электронных СМИ информация о том, что данный солдат якобы погиб в результате обстрела с армянской стороны, не соответствует действительности.

«Сообщаем, что военнослужащий погиб в небоевой обстановке в результате суицида. Первичные разбирательства показали, что самоубийство не связано со служебной деятельностью. По факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - отмечается в сообщении.

Минобороны предупреждает пользователей соцсетей и электронные СМИ не распространять неуточненную, неофициальную информацию о деятельности Вооруженных сил, особенно, связанную с инцидентами в прифронтовой зоне.

Ялчин Алиев, Г.Р.