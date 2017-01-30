Определилась личность сотрудника дорожной полиции, посыпавшего солью улицы в снежную погоду.

Как сообщает Avtosfer.az, происшествие имело место в начале улицы Теймура Эльчина, вблизи Телетеатра.

Им оказался сотрудник Государственной дорожной полиции, главный сержант Теймур Сулейманов, сотрудник 1-го взвода (99-P-027) эскорта и сопровождения дорожно-патрульной службы Государственной дорожной полиции города Баку.

Высказывая мнение касательно распространившегося видео, он отметил, что не видел, когда его снимали.

«Я не думаю, что совершил нечто плохое. Но когда видео с моим участием распространилось в социальных сетях, в мой адрес посыпались неодобрительные отзывы. Во-первых, посылать солью улицы не входило в мои обязанности. Просто я увидел, что дороги слишком скользкие и машины, останавливаясь на светофоре, съезжают в сторону других транспортных средств. Поэтому я пошел в магазин, купил на собственные деньги 15 коробок соли и рассыпал ее на улице, чтобы избежать столкновений, аварий и прочих трагических ситуаций. Что в этом плохого? Верите, если бы в магазине не закончилась соль, я бы закупил еще и посыпал бы гораздо большую территорию. Мне непонятно, почему надо мной иронизируют, пытаясь очернить мои благие намерения», - говорит сотрудник полиции.