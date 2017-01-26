В сложных условиях экономического кризиса и мер жесткой экономии Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о едином пособии для вынужденных переселенцев вместо расходов на питание и коммунальных льгот указывает на социальный характер проводимой главой государства политики.

Такого мнения придерживается глава Института права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана, депутат Айтен Мустафазаде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января подписал Указ «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Согласно документу, единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов [на каждого члена семьи] будет начисляться с 1 января этого года вместо отдельных пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

По словам Айтен Мустафазаде, конечно, нельзя не учитывать того факта, что вынужденные переселенцы лишились родного дома и всего имущества, однако при этом следует помнить, что за эти годы они были обеспечены и жильем, и возможностью получить образование, и многими другими социальными льготами.

Сейчас, в качестве замены отдельных коммунальных льгот, назначается определенная сумма в качестве помощи от государства, подчеркнула Айтен Мустафазаде. Такую же помощь получают ветераны карабахской войны, инвалиды и другие представители уязвимых слоев населения.

«Однако нужно учитывать, что среди беженцев и вынужденных переселенцев есть большая доля людей, находящихся в трудоспособном возрасте, имеющих возможность работать и зарабатывать себе на жизнь. В то же время есть социальная прослойка населения – пенсионеры, инвалиды и др. – которые нуждаются в государственной поддержке», - сказала глава института.

Коммунальные льготы для вынужденных переселенцев предусматривали бесплатные 150 кВт/ч электроэнергии, 35 кубометров газа, 5 кубов воды из расчета на человека в месяц. Также эта категория людей освобождалась от платы за вынос мусора и домашний телефон.

Выделялись некоторые дополнительные средства на продукты питания, а дети вынужденных переселенцев, поступившие на платное отделение вуза, освобождались от платы за обучение.

По словам Айтен Мустафазаде, оптимизация государственных расходов и другие меры по борьбе с кризисом позволяют Азербайджану справляться с последствиями экономического кризиса и инфляции, сохраняя рабочие места и не сворачивая крупные проекты.

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Утвержден порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев

24 января Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок выплаты ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев. Решено, что пособие не будет выплачиваться, в частности, тем вынужденным переселенцам, которые после обретения статуса приобрели отдельную жилплощадь.

Также ежемесячные выплаты не будут касаться лиц, обладающих статусом вынужденного переселенца, но уклонившихся от мобилизации, на детей, один из родителей которых не обладает статусом вынужденного переселенца, на лиц, обладающих статусом вынужденного переселенца, но проводящих более 182 дней в году за пределами страны, и прочее.

С полным списком категорий, подпадающих под выдачу пособий, а также исключений из него можно ознакомиться по ссылке.

Относительно нового Указа Президента высказался накануне и председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, вице-премьер Али Гасанов.

А.Гасанов подчеркнул, что Указ о введении единого ежемесячного пособия усилит социальную защиту перемещенных лиц, а также повысит адресность и упростит процедуру выдачи пособия.

«В Указе отмечается, что прежние выплаты по льготам объединяются в виде единого пособия. То есть, в Указе нет речи об отмене, ничего не отменяется. Устраняются лишь многие бюрократические препятствия», - сказал он в интервью AzTV.

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Согласно репортажу телеканала, довольны нововведением и сами переселенцы. Так, выходец из оккупированного Кяльбаджарского района Муса Мамедов отмечает, что раньше ему приходилось по поводу газа, электричества и воды ходить в различные учреждения, чтобы загрузить выделенный лимит, что отнимало много времени и сил.

«Отрадно, что теперь выделенный для вынужденных переселенцев лимит будет непосредственно перечисляться на карты», - говорит он.

Другой вынужденный переселенец из Кяльбаджара Муса Азизов говорит, что раньше, даже если он не тратил весь выделяемый лимит на электроэнергию, деньги уходили безвозвратно.

«Теперь я буду использовать электроэнергию на 30 манатов, остальные деньги будут оставаться нам. Никто не сможет злоупотреблять этим», - уверен он.

Елена Остапенко