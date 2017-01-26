USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Общество

Айтен Мустафазаде: «Единое пособие для вынужденных переселенцев - пример социально направленной политики Президента» 26.01.2017 10:17

В сложных условиях экономического кризиса и мер жесткой экономии Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о едином пособии для вынужденных переселенцев вместо расходов на питание и коммунальных льгот указывает на социальный характер проводимой главой государства политики.

Такого мнения придерживается глава Института права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана, депутат Айтен Мустафазаде. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января подписал Указ «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Согласно документу, единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов [на каждого члена семьи] будет начисляться с 1 января этого года вместо отдельных пособий на продукты питания, коммунальные и другие услуги, выплачиваемых из госбюджета.

По словам Айтен Мустафазаде, конечно, нельзя не учитывать того факта, что вынужденные переселенцы лишились родного дома и всего имущества, однако при этом следует помнить, что за эти годы они были обеспечены и жильем, и возможностью получить образование, и многими другими социальными льготами.

Сейчас, в качестве замены отдельных коммунальных льгот, назначается определенная сумма в качестве помощи от государства, подчеркнула Айтен Мустафазаде. Такую же помощь получают ветераны карабахской войны, инвалиды и другие представители уязвимых слоев населения.

«Однако нужно учитывать, что среди беженцев и вынужденных переселенцев есть большая доля людей, находящихся в трудоспособном возрасте, имеющих возможность работать и зарабатывать себе на жизнь. В то же время есть социальная прослойка населения – пенсионеры, инвалиды и др. – которые нуждаются в государственной поддержке», - сказала глава института.

Коммунальные льготы для вынужденных переселенцев предусматривали бесплатные 150 кВт/ч электроэнергии, 35 кубометров газа, 5 кубов воды из расчета на человека в месяц. Также эта категория людей освобождалась от платы за вынос мусора и домашний телефон.

Выделялись некоторые дополнительные средства на продукты питания, а дети вынужденных переселенцев, поступившие на платное отделение вуза, освобождались от платы за обучение.

По словам Айтен Мустафазаде, оптимизация государственных расходов и другие меры по борьбе с кризисом позволяют Азербайджану справляться с последствиями экономического кризиса и инфляции, сохраняя рабочие места и не сворачивая крупные проекты.

Читайте по теме:

В Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев

Утвержден порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев

24 января Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок выплаты ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев. Решено, что пособие не будет выплачиваться, в частности, тем вынужденным переселенцам, которые после обретения статуса приобрели отдельную жилплощадь.

Также ежемесячные выплаты не будут касаться лиц, обладающих статусом вынужденного переселенца, но уклонившихся от мобилизации, на детей, один из родителей которых не обладает статусом вынужденного переселенца, на лиц, обладающих статусом вынужденного переселенца, но проводящих более 182 дней в году за пределами страны, и прочее.

С полным списком категорий, подпадающих под выдачу пособий, а также исключений из него можно ознакомиться по ссылке.

Относительно нового Указа Президента высказался накануне и председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, вице-премьер Али Гасанов.

А.Гасанов подчеркнул, что Указ о введении единого ежемесячного пособия усилит социальную защиту перемещенных лиц, а также повысит адресность и упростит процедуру выдачи пособия.

«В Указе отмечается, что прежние выплаты по льготам объединяются в виде единого пособия. То есть, в Указе нет речи об отмене, ничего не отменяется. Устраняются лишь многие бюрократические препятствия», - сказал он в интервью AzTV.

Читайте по теме:

Али Гасанов: Указ Президента о едином пособии для вынужденных переселенцев усилит их соцзащиту

Согласно репортажу телеканала, довольны нововведением и сами переселенцы. Так, выходец из оккупированного Кяльбаджарского района Муса Мамедов отмечает, что раньше ему приходилось по поводу газа, электричества и воды ходить в различные учреждения, чтобы загрузить выделенный лимит, что отнимало много времени и сил.

«Отрадно, что теперь выделенный для вынужденных переселенцев лимит будет непосредственно перечисляться на карты», - говорит он.

Другой вынужденный переселенец из Кяльбаджара Муса Азизов говорит, что раньше, даже если он не тратил весь выделяемый лимит на электроэнергию, деньги уходили безвозвратно.

«Теперь я буду использовать электроэнергию на 30 манатов, остальные деньги будут оставаться нам. Никто не сможет злоупотреблять этим», - уверен он.

Елена Остапенко

306количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОРейс AZAL из Лондона в Баку выполнен – ОБНОВЛЕНОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОВ Кувейте казнили члена королевской семьиStart Up. Sartoria Enzo: Раззаг Бабаев об азербайджанском ателье мужской одежды с «итальянским акцентом» – ФОТОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойВ Баку вынесен приговор мужчине, молотком разбившим автомобиль Дорожной полиции – ФОТО – ВИДЕОВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января11:39 В 2016 году справочный центр «195-2» Минэкономики Азербайджана обработал более 17 тыс. обращений11:28 Премьера песни: Мири Юсиф и L-Mir «Nağıl danışma» - АУДИО11:19 Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО11:13 Дизайнер Эрвье Пьер рассказал о работе с Меланией Трамп и создании ее платья для инаугурационного бала – ФОТО11:07 Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»10:59 Экс-посол США в Армении заменит Нуланд на посту помощника госсекретаря США10:57 Энрике Пенья Ньето подтвердил, что Мексика ничего не заплатит за стену Трампа10:49 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Пакистана в Азербайджане - ФОТО10:43 День рождения Айгюн Кязимовой: новый яркий образ и первые поздравления – ФОТО – ВИДЕО10:39 Дело Лапшина создает опасный прецедент для граждан Армении, уверены в Ереване10:35 Виктория Нуланд покидает Госдепартамент США10:29 В Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕО10:26 Украина на посту председателя Совбеза ООН займется предотвращением конфликтов и нападений на инфраструктуру10:24 Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта10:17 Айтен Мустафазаде: «Единое пособие для вынужденных переселенцев - пример социально направленной политики Президента»