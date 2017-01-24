Кабинет министров Азербайджанской Республики постановил утвердить «Порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц вместо пособия по расходам на питание, а также выплат из государственного бюджета по коммунальным и другим услугам».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в постановлении говорится:

«Руководствуясь восьмым абзацем статьи 119 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения исполнения пункта 2.1 Указа Президента Азербайджанской Республики «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» от 23 января 2017 года номер 1206 Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:

1.Утвердить «Порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц вместо пособия по расходам на питание, а также выплат из государственного бюджета по коммунальным и другим услугам».

2.Отменить постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении правил выплаты пособий не расселенным беженцам и вынужденным переселенцам в связи с заменой им льгот пособиями» от 22 января 2002 года номер 15 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002, №1, статья 93; 2003, №6, статья 348, 2004, №9, статья 750; 2005, №4, статья 376; 2006, №9, статья 812; 2009, №9, статья 757, 2014, №6, статья 747; 2016, №4, статья 789, №7, статья 1360) и часть 3 постановления «О регулировании оплаты стоимости электроэнергии рядом потребителей первой категории, не расселенными беженцами и вынужденными переселенцами в связи с ее использованием» (Собрание законодательств Азербайджанской Республики, 2003, №6, статья 348; 2006, №1, статья 59, №7, статья 647; 2009, №10, статья 846; 2014, №1, статья 69, №2, статья 201, 2016, №5, статья 955).

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Артур Раси-заде

премьер-министр Азербайджанской Республики

город Баку, 24 января 2017 года».

Р.Д.