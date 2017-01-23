Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, направленный на обеспечение адресации и упрощение механизма доставки средств, выделенных на социальную защиту вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, с 1 января 2017 года вместо выплат из госбюджета средств на питание, а также на коммунальные и другие услуги для вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц определено ежемесячное пособие в сумме 36 манатов.

Кабинету министров поручено определить контингент, которого будут касаться данные льготы, а также порядок их выплат, проинформировать об этом главу государства и решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Госнефтекомпании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» поручено обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.

Р.Д., И.А.