USD1.8311
EUR1.9659
RUB0.0307
Brent55.42
WTI52.42
Золото1 215.41
S&P 500 Index2 271.31
Nikkei 22518 999.02
Xроника

В Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев 23.01.2017 18:44

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, направленный на обеспечение адресации и упрощение механизма доставки средств, выделенных на социальную защиту вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, с 1 января 2017 года вместо выплат из госбюджета средств на питание, а также на коммунальные и другие услуги для вынужденных переселенцев и приравниваемых к ним лиц определено ежемесячное пособие в сумме 36 манатов.

Кабинету министров поручено определить контингент, которого будут касаться данные льготы, а также порядок их выплат, проинформировать об этом главу государства и решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Госнефтекомпании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» поручено обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.

Р.Д., И.А.

1955количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТОВ сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕО«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеВ Марокко состоялась вторая свадьба актера Мурата Йылдырыма, женившегося на марокканской королеве красоты - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОВзрыв из прошлого: солисты культовой группы «Dəyirman» 21 год назад – ФОТОАрмяне начали преследовать узбекского историка за его книги о дашнаках, совершено нападение на его домПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января19:57 В iPhone 8 появится новая система защиты19:39 На суде по «Делу МНБ» свидетели дали противоречивые показания19:17 Трамп заявил, что сократит регулирование бизнеса в США на 75%19:00 Наталья Водянова полностью разделась ради благотворительности – ФОТО18:52 Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН18:44 В Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев18:25 «Карабах» вернулся в Баку18:12 Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело встречи с жителями западного региона - ФОТО18:04 «Сумгайыт» проиграл «Зиря»17:53 Объявлен состав юношеской сборной17:48 Эрдоган ударил в африканский тамтам – ФОТО – ВИДЕО17:40 «Зиря» проиграла «Локомотиву» - ФОТО17:38 Украинский футболист азербайджанского происхождения снова в центре скандала - ФОТО - ВИДЕО17:33 Ника Квеквескири: «Сборы помогут нам достичь цели и впервые в истории стать чемпионами Азербайджана»17:32 Курс маната к доллару на вторник, 24 января