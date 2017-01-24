Подписанный накануне Президентом Ильхамом Алиевым указ о введении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц усилит социальную защиту указанной категории граждан.

Об этом, как передает 1news.az, заявил AzTV председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, вице-премьер Али Гасанов. По его словам, в то же время повысится адресность и упростится процедура выдачи ежемесячного пособия. Например, если семья состоит из 4 человек, то они в целом будут получать 144 маната, из которых примерно треть будет направлена на коммунальные расходы, а оставшуюся часть можно будет использовать для удовлетворения других потребностей.

«В указе конкретно отмечается, что их прежние выплаты по льготам объединяются в виде единого пособия. То есть, в указе нет речи об отмене, ничего не отменяется. Многие бюрократические препятствия устраняются. Например, для попадания в список раньше приходилось ходить по различным госструктурам для сбора справок. Теперь в этом нет необходимости, будет создана система по принципу «единого окна», и каждый месяц средства будут перечисляться на основании списка на пластиковые карты, и вынужденным переселенцам не придется никуда ходить. Будет обеспечена прозрачность, не будет ненужных контактов с людьми для получения пособий», - подчеркнул А.Гасанов.

В свою очередь депутат Эльман Насиров отметил, что во время бесед с вынужденными переселенцами они не раз жаловались ему на то, что на карточки начисляются лишь деньги на питание, а в связи с расходами на коммунальные услуги им приходилось обивать пороги различных учреждений, заниматься бумажной волокитой.

«Они высоко оценивают этот шаг господина Президента, потому что они получили то, чего по-настоящему желали», - сказал Э.Насиров.

Вынужденные переселенцы также отмечают, что упрощение процедуры выплаты ежемесячных пособий и выдача средств подобным образом - более рациональны. По их мнению, впредь можно будет сэкономленные средства тратить и на другие нужды.

Так, вынужденный переселенец из Кяльбаджара Муса Мамедов приветствовал данный указ.

«Эти указы для нас не новы. Мы уже потеряли счет связанным с вынужденными переселенцами указам, которые призваны улучшить социальное благосостояние. А изданный 23 января указ нам еще больше по душе. Раньше нам приходилось по поводу газа, электроэнергии и воды ходить в различные учреждения, где мы загружали выделенный нам лимит, а это приводило к потере времени, возникновению в этих учреждениях очередей. Но теперь как замечательно, что выделенный для вынужденных переселенцев лимит будет непосредственно перечисляться на карты», - сказал М.Мамедов.

Вынужденный переселенец из Кяльбаджара Муса Азизов также рад тому, что впредь будет получать ежемесячное единое пособие на карточку. По его словам, раньше он мог не полностью потратить выделяемый на электроэнергию лимит, однако деньги при этом уходили безвозвратно.

«Теперь же я буду использовать электроэнергию на 30 манатов, остальные деньги будут оставаться нам. Это – высокое внимание, оказанное нам нашим Президентом, этот указ способствует прозрачной выдаче пособий. Никто не сможет теперь злоупотреблять этим», - уверен М.Азизов.

Ялчин Алиев, Г.Р.