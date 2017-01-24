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Общество

Дорожная полиция обещает наказать инспектора, доведшего водителя до слез - ВИДЕО 24.01.2017 18:12

Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала распространенный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлено, как в Сабирабадском районе патрульный инспектор довел до слез водителя грузовика, умолявшего не выписывать ему штраф.

Так, он в неэтичной форме грозит водителю крупным штрафом, обвиняя в неподчинении. При этом рыдающий водитель его не смущает, а как будто забавляет.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, по факту начата служебная проверка.

«Сержант Эльвин Мовланов, сидевший за рулем патрульного автомобиля марки BMW (госномер 99-YP-965) и заснявший диалог с рыдающим водителем, привлечен к проверке. По ее итогам Эльвина Мовланова, скорее всего, ждет серьезное дисциплинарное наказание», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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