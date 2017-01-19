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Общество

Азербайджанские камикадзе: как водителю не стать «невольным убийцей» на дорогах Баку? – ВИДЕО 19.01.2017 17:40

Ситуация с пешеходами в Баку чем дальше, тем больше, кажется, выходит из-под контроля.

Даже обычно сухая статистика ДТП с пешеходами пугает – за прошедший год количество аварий с их участием составило 43% (795 аварий) из общего числа. В результате 283 пешехода в Азербайджане погибли, еще 591 получил травмы.

Когда мы читаем новости о том, что в Баку сбили насмерть пешехода, то, как правило, общественное мнение практически единодушно встает на сторону погибшего.

Аргументы обычные: «Вот что бывает, когда продают и покупают права»; «Не трамвай, мог бы объехать»; «Да водитель обкуренный за рулем был»; «Слепой что ли, не видел пешехода?»; «Нечего было гнать!» и т.д.

Бывает, что такое возмущение оправдано, но что делать в случаях, когда водитель становится заложником внезапной ситуации?

Задуматься об этом заставляет обнародованная блогером Салехом Насировым запись видеорегистратора автомобиля, двигавшегося по основной дороге проспекта Гейдара Алиева, разрешенная скорость на котором составляет 90 км/час. На ней запечатлено, как из-за микроавтобуса на дорогу перед автомобилем внезапно выбегает девушка-пешеход. Только хорошая реакция водителя и то, что «на встречке» в этот момент никого не было, спасают от трагедии – водителю чудом удалось объехать пешехода.

Самое ужасное, что пешеход даже не смотрела на дорогу – ее взгляд был устремлен в противоположную сторону. Это заставляет усомниться в адекватности человека, который мало того что перебегает в «мертвой зоне» обзора (перед микроавтобусом), так еще и не видит автомобиля, который чуть его не погубил…

Комментируя этот видеоролик, заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил 1news.az, что и Дорожную полицию удручают такие факты.

«Из-за подобных пешеходов такого рода ДТП составляют от 52 до 58% от общего числа аварий в столице. Мы боремся с этим – в 2016 году около 130 тысяч пешеходов были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Также принято решение о том, что пешеходы, не уплатившие штраф, не смогут выехать за пределы Азербайджана (будут внесены в «черный список» должников), а также получить банковские кредиты до тех пор, пока не выплатят штраф. Но этого, конечно, не всегда достаточно – ведь к каждой «зебре» или перекрестку инспектора не поставишь», - заявил В.Асадов, который, однако, не считает, что штрафы тут панацея.

По его словам, помогут в решении этой проблемы не только штрафы, но и просвещение. «Дорожная полиция усилила просветительскую работу среди пешеходов, и уверен, что скоро мы все заметим результаты этого», - подчеркнул он.

Надеемся, что усилия Дорожной полиции дадут результат, и водители Баку не будут испытывать стресс от пешеходов, внезапно выпрыгивающих на дорогу, как обезумевшие кенгуру. Пока же на столичных дорогах нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не стать «невольным убийцей».

Тимур Рзаев

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Дорожная полиция Баку будет чаще штрафовать пешеходов, чем водителей

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