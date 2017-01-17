В Азербайджане принимаются строгие меры против пешеходов, не уплативших штраф за переход дороги в неположенном месте.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, принято решение о том, что пешеходы, не уплатившие штраф, не смогут выехать за пределы Азербайджана (будут внесены в «черный список» должников), а также получить банковские кредиты до тех пор, пока не выплатят штраф.

Тимур Рзаев, Э.Т.