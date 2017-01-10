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Общество
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Блогер Мехман Гусейнов отпущен на свободу - ОБНОВЛЕНО 10.01.2017 16:35

Насиминский районный суд Баку вынес решение в отношении блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает 1news.az, решением судьи Бабека Панахова М.Гусейнов был приговорен к 200 манатам штрафа за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и освобожден в зале суда.

Тимур Рзаев

10.01.2017 12.59

Стало известно, по какой причине был задержан блогер Мехман Гусейнов.

Адвокат блогера Эльчин Садыгов заявил 1news.az, что гражданин Акрам Ахлиман оглу Тахмазов обратился в полицию и заявил, что вечером в понедельник, 9 января, в районе 19:00 Мехман Гусейнов толкнул его плечом на перекрестке улиц Ази Асланова и братьев Мардановых в Насиминском районе Баку, а затем оскорбил.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но, по словам Акрама Тахмазова, Мехман Гусейнов оскорбил и их, не подчинившись законным требованиям полицейских. Были вызваны дополнительные силы полиции (4 сотрудника), с помощью которых Мехман Гусейнов был задержан. В отношении него был составлен административный протокол по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях, который направлен на рассмотрение в Насиминский районный суд. 

Решение по делу блогера должен вынести судья Бабек Панахов», - подчеркнул адвокат.

Тимур Рзаев, Э.Т.

10.01.2017 12:07

Блогер Мехман Гусейнов задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил его адвокат Эльчин Садыгов.

«Мехман Гусейнов был задержан сотрудниками 22-го отделения Управления полиции Насиминского района Баку и доставлен в Насиминский районный суд. Он обвиняется в неподчинении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов - по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях», - заявил адвокат.

В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы Министерства внутренних дел АР Эхсан Захидов заявил 1news.az, что по этому вопросу ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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