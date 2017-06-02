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Политика

Азербайджан выразил протест компании Booking.com 02.06.2017 18:05

МИД Азербайджана выразил протест компании Booking.com в связи с ее продолжающейся деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана.

«Бронирование номеров в отелях  на оккупированных территориях Азербайджана компанией Booking.com  противоречит принципам и нормам международного права, Уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации, а также глобальному этическому кодексу туризма», - заявил представитель МИД АР Хикмет Гаджиев.

Подобная деятельность компании Booking.com нарушает корпоративную этику, негативно сказываясь на ее репутации.

Для предотвращения незаконной деятельности Booking.com МИД Азербайджана в координации с Министерством культуры и туризма проинструктировал посольство Азербайджана в Голландии, где расположен головной офис компании. Также предполагается направить обращения в региональные филиалы компании и международные организации. 

По словам Хикмета Гаджиева, обращения в компанию в связи с этим вопросом направлялись неоднократно, но система бронирования на территории Нагорного Карабаха до сих пор действует.  

Он напомнил, что в мае 2015 года в Хорватии на заседании Всемирной туристской организации на основе предложений Азербайджана Всемирный комитет по этическим нормам туризма рассмотрел рекомендации на тему пресечения пропаганды использования конфликтных зон как туристических центров и использования туризма в незаконных целях.

«В соответствии с  глобальным этическим кодексом туризма от туристов и туристических компаний требуется соблюдение законодательства тех стран, куда они направляются, во время визита воздерживаться от деятельности, которая является незаконной в стране пребывания», - сказал Хикмет Гаджиев.

В соответствии с принятыми рекомендациями все правительства, а также государственные и частные учреждения, работающие в туристическом секторе, должны руководствоваться глобальным этическим кодексом туризма. 

Эльшан Рустамов, Елена Остапенко, Э.Т.

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