Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана специальным способом было захвачено устройство видеонаблюдения, установленное на одной из позиций противника, расположенной на линии противодействия армяно-азербайджанских войск.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в ходе предварительного расследования было установлено, что устройство, состоящее из воздушного шара (зонда), небольшого парашюта, камеры, установленной внутри пенопластовой коробки, различных антенн с передатчиками и проводами, было изготовлено кустарным способом.

Это в очередной раз подтверждает, что заявления военно-политического руководства Армении о якобы оснащении постов на линии противостояния войск самыми современными средствами видеонаблюдения американского производства являются ничем иным, как мифом и рассчитаны на внутреннюю армянскую аудиторию.

Р.Д., И.А.