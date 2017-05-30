Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в начале июня посетят Ереван и оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, передают Новости-Армения.

«Мы ожидаем визит сопредседателей через десять дней», - сказал Налбандян, не исключив и возможности подготовки встречи на уровне глав МИД Азербайджана и Армении, которая обычно предшествует встречи президентов.

Сегодняшний этап переговоров между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха основывается на договоренностях, достигнутых президентами двух стран в Вене (16 мая 2016 года) и Санкт-Петербурге (20 июня 2016 года).

По итогам встреч стороны договорились о завершении формирования механизма ОБСЕ по расследованию инцидентов, продолжении обмена данными о пропавших без вести под эгидой Красного Креста, расширении полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, а также о начале предметных переговоров.

Нагорно-карабахский конфликт остается неразрешенным более 25 лет. Факт оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана признан международными декларациями, однако Армения отказывается выводить войска. Посредничество ведется в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США.

1news.az