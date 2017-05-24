Посол Израиля в Азербайджане Дан Став совершил двухдневный визит в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля, в ходе визита была проведена встреча с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым, в ходе которой были обсуждены возможности сотрудничества в различных областях, особенно в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, водного менеджмента и академических отраслях.

Кроме того, для обсуждения двустороннего сотрудничества были проведены встречи с министрами здравоохранения, сельского хозяйства и вице-президентом холдинга «Gəmiqaya».

Посол вместе с министром здравоохранения Ниязи Новрузовым принял участие в информационном туре в Центральную больницу Нахчывана.

Дан Став также выступил перед студентами отделения иностранных языков и международных отношений Нахчыванского государственного университета.

Эльшан Рустамов, Г.Р.