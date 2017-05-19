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Политика

Игбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - Источник 19.05.2017 09:54

На днях стало известно, что ряд политиков, представителей неправительственного сектора и СМИ сотрудничали с Министерством национальной безопасности, возглавляемым экс-министром Эльдаром Махмудовым, ныне отстраненным от должности.

Информация об этом была озвучена в ходе судебного разбирательства по делу бывших сотрудников МНБ и Минсвязи, которых обвиняют в использовании служебного положения в незаконных целях.

Сразу после публикации, данная информация стала поводом для серьезного беспокойства со стороны некоторых политических деятелей.

Одним из тех, кто высказался против распространения утечки об информаторах МНБ стал председатель оппозиционной партии «Умид» Игбал Агазаде, по мнению которого «эту информацию нельзя предавать публичной огласке».

По мнению источников 1news.az, беспокойство И.Агазаде имеет под собой весьма серьезные причины.

«Сейчас находит подтверждение информация о том, что Игбал Агазаде был личным информатором министра нацбезопасности Эльдара Махмудова. То, что подобного рода информация может быть доказана в ходе следствия серьезно его беспокоит. Поэтому он уже сейчас пытается создать соответствующий информационный фон, заявляя, что, мол, ничего зазорного в работе на экс-министра нет, однако называть имена информаторов все же не стоит», - отметил собеседник 1news.az.

Напомним, что с подобными аргументами Агазаде накануне выступил в комментарии оппозиционным СМИ.    

Обвинения в сотрудничестве с Э.Махмудовым против Игбала Агазаде выдвигались и ранее.

Так, в одном из интервью глава партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев утверждал, что Игбал Агазаде, будучи сокурсником бывшего главы Антитеррористического центра МНБ Ильгара Алиева (позже покончил с собой в камере во время следствия), работал на министра Эльдара Махмудова.

По мнению Х.Гаджиева, именно после того, как Махмудов был отстранен от должности, Игбал Агазаде «лишился депутатского мандата». Со схожими обвинениями в адрес Агазаде выступал и оппозиционер Ибрагим Ибрагимли.

В одном из своих интервью Ибрагимли заявил, что устами Игбала Агазаде свои обвинения озвучивает МНБ и министр Эльдар Махмудов.

По словам собеседников 1news.az, опрошенных по данному поводу, кольцо вокруг Агазаде «сжимается и это заставляет его нервничать».

Так, накануне за сопротивление полиции был задержан глава оппозиционного интернет-ТВ «13 канал», которого, как выясняется, лично патронировал Игбал Агазаде. Канал главным образом занимался распространением анти-азербайджанских материалов, призывающих к протестам против действующей власти.

Одним из тех, кто выступил против задержания исполнительного директора канала Азиза Оруджева стал именно Агазаде.

По мнению осведомленных собеседников 1news.az, подобное стечение обстоятельств серьезно обеспокоило И.Агазаде, который серьезно рискует раз и навсегда лишиться имиджа независимого политика.

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