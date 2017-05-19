Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление в связи с эскалацией напряженности в зоне карабахского конфликта

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили в четверг заявление, в котором осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта.

Как передает АПА со ссылкой на сообщение ОБСЕ, в документе отмечается, что есть противоречивые данные об объектах ударов, а также жертвах и убытках.

"Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркивается в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция).

Согласно сообщению, посредники и личный представитель председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные сведения и аналитику, чтобы получить более полную и точную информацию о ситуации.

Отметим, что Армения продолжает провокационную деятельность с целью эскалации обстановки на линии фронта. Так, 15 мая в физули-ходжавендском направлении фронта противник вывел на новую позицию зенитно-ракетный комплекс «Оса» ПВО Армении с целью обеспечения контроля над воздушным пространством.

С целью устранения опасности летательным аппаратам Азербайджана и предотвращения активности противника были полностью уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Оса» вместе с транспортно-заряжающей машиной. Боевой расчет комплекса также был уничтожен.

Кроме того, с вечера 16 мая на протяжении всей ночи подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов различных калибров позиции ВС Азербайджана в Агдамском направлении фронта и находящиеся в глубине обороны наши населенные пункты.

Огонь противника был подавлен ответными мерами. Боевой технике ВС Азербайджана ущерба нанесено не было, потерь среди личного состава нет. Выпущенные противником снаряды упали на безлюдные посевные участки и неподалеку от населенных пунктов. Оперативная обстановка полностью находится под контролем ВС Азербайджана.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, которая была создана на проведенной 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров структуры. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начинает функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, включающий Россию, США и Францию.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.