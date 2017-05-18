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Политика

В ближайшее время станет известно, будет ли USAID продолжать деятельность в Азербайджане 18.05.2017 20:04

Вопрос финансирования проектов USAID в Азербайджане будет решен в течение нескольких месяцев.

Об этом 18 мая на пресс-конференции в  Баку заявила  исполняющая обязанности помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марго Эллис, отвечая на вопрос о возможности закрытия офиса USAID  в Азербайджане в 2018 году.

По ее словам,  подобные слухи основаны на информации о сокращении бюджета помощи различным странам Соединенными Штатами.

«Но  эта инициатива о сокращении иностранной помощи еще будет обсуждаться Сенатом и Конгрессом США. И список стран, финансирование которых будет сокращено, станет известен позже», - сказала она.

М.Эллис напомнила, что за 25 лет успешного сотрудничества с Азербайджаном правительство США выделило 1 млрд 300 млн долларов на различные проекты в стране, из них 400 млн было выделено посредством USAID.

«USAID предпочитает практический метод работы в странах, где осуществляет свою деятельность,  изучая реальные нужды сообществ этих стран для финансирования действительно необходимых проектов», - сказал она.

Марго Эллис отметила, что США поддерживают усилия Азербайджана по диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса.

Эльшан Рустамов, И.А.

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