В ближайшее время станет известно, будет ли USAID продолжать деятельность в Азербайджане

Вопрос финансирования проектов USAID в Азербайджане будет решен в течение нескольких месяцев.

Об этом 18 мая на пресс-конференции в Баку заявила исполняющая обязанности помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Марго Эллис, отвечая на вопрос о возможности закрытия офиса USAID в Азербайджане в 2018 году.

По ее словам, подобные слухи основаны на информации о сокращении бюджета помощи различным странам Соединенными Штатами.

«Но эта инициатива о сокращении иностранной помощи еще будет обсуждаться Сенатом и Конгрессом США. И список стран, финансирование которых будет сокращено, станет известен позже», - сказала она.

М.Эллис напомнила, что за 25 лет успешного сотрудничества с Азербайджаном правительство США выделило 1 млрд 300 млн долларов на различные проекты в стране, из них 400 млн было выделено посредством USAID.

«USAID предпочитает практический метод работы в странах, где осуществляет свою деятельность, изучая реальные нужды сообществ этих стран для финансирования действительно необходимых проектов», - сказал она.

Марго Эллис отметила, что США поддерживают усилия Азербайджана по диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса.

Эльшан Рустамов, И.А.