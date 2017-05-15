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Политика
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Верховный Суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса 15.05.2017 20:25

В Верховном Суде РФ продолжился процесс по иску Минюста страны об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

Как сообщает московский корреспондент АПА, Верховный Суд, удовлетворив иск министерства, принял решение об аннулировании регистрации ВАК.

Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана аппеляционная жалоба.

Отметим, ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий, проводимых Министерством юстиции, выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании Закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года Министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд. Напомним, что ВАК был создан в 2001году.

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