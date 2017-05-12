Прекращение деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) полностью противоречит общим интересам России и Азербайджана и служит исключительно интересам сил, не желающих укрепления азербайджано-российского стратегического партнерства.

Об этом говорится в заявлении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в пятницу.

В документе отмечается, что связанный с ликвидацией ВАК судебный процесс, начавшийся на основании обращения Министерства юстиции РФ, стал причиной глубокой обеспокоенности проживающей в России азербайджанской общины, соотечественников, живущих в других странах, а также всей азербайджанской общественности.

«С чувством сожаления констатируем, что поступающие в последнее время сведения дают основание утверждать, что определенные антиазербайджанские группы в России проявляют особую активность в направлении прекращения деятельности ВАК, интенсифицируют попытки оказать давление на назначенный на 15 мая судебный процесс, чтобы добиться закрытия организации. Еще раз заявляя о своей глубокой обеспокоенности в связи с целенаправленной деятельностью некоторых сил, направленной непосредственно на нанесение вреда азербайджано-российским отношениям, Госкомитет верит в справедливое решение суда», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ВАК был создан в 2001 году при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева и президента РФ Владимира Путина. За время своей деятельности эта структура осуществила ряд успешных проектов, служащих интеграции соотечественников в местное общество, укреплению стратегического партнерства между двумя странами, пропаганде связующих два народа культурных ценностей и исторических традиций. Госкомитет подчеркивает, что эта организация, представляющая почти 2 миллиона азербайджанцев, выступала сторонницей межнационального примирения и взаимопонимания, старалась внести вклад в усиление в стране религиозной и этнической толерантности. Он напоминает, что ВАК не является организацией, которая представляет миллионы азербайджанцев лишь в общественном мнении, эта структура также воспринимается как символ многовековых дружеских отношений двух народов и стратегического партнерства двух стран, охватывающего многие сферы.

«Сегодня можно назвать имена сотен азербайджанцев, играющих особую роль в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни России, занимающей важное место в системе международных отношений. Проживающие в России азербайджанцы воспринимают эту страну как свою вторую родину, делают все для ее прогресса и благополучия», - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что члены ВАК никогда не совершали действий, противоречащих законам и национальным интересам России, наоборот, они старались решительно защищать и отстаивать государственные интересы.

«Несмотря на все это, настойчивые попытки некоторых сил, направленные на прекращение деятельности ВАК, вызывают сомнение в том, что они служат общим интересам России, и в то же время повышают вероятность того, что информация об их связях с армянской диаспорой соответствует действительности, а также может стать причиной потери веры азербайджанской общины в национальную политику России. Подобные инициативы, вместе с тем, полностью противоречат сути, принципам политики России, связанной с национальными и этническими меньшинствами», - подчеркивается в заявлении.

Авторы документа надеются, что суд, учитывая эту обеспокоенность, примет в связи с деятельностью ВАК справедливое, объективное и не основывающееся ни на каких политических мотивах решение.

Ялчин Алиев, Э.Т.