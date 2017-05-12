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Политика

Русская община Азербайджана обеспокоена ситуацией вокруг ВАК 12.05.2017 15:45

Русская община Азербайджана, объединяющая в своих рядах более 120 тысяч русских – граждан Азербайджана, выражает серьёзное беспокойство в связи с продолжающейся уже длительное время ситуацией вокруг российской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Республиканского совета Русской общины Азербайджана.

«Своё принципиальное отношение к вопросу о ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса Русская община Азербайджана уже выразила  в  заявлении  от  4 апреля 2017 года.

К сожалению, определённые силы в России, выискивая незначительные недостатки в организационной деятельности Всероссийского Азербайджанского Конгресса, не прекращают попытки создания условий для ликвидации этой крупной российской общественной организации.

Не вызывает сомнений, что это недоброжелательное, неуважительное отношение к нашим соотечественникам – азербайджанской диаспоре в России не способствует развитию и расширению дружеских связей между Азербайджаном и Россией, азербайджанским и русским народами, подчеркивается в нем.

Русские, проживающие в Азербайджане, высоко оценивают заботливое отношение азербайджанского народа к сохранению русского языка, русской культуры и традиций русского народа в Азербайджане.

Мы считаем, что и в России должно быть соответствующее отношение к запросам и чаяниям азербайджанцев, являющихся полноправными гражданами Российской Федерации. Мы очень рады тому, как складываются отношения между нашими странами. В их основе – многовековые традиции дружбы и добрососедства, уважение интересов  друг друга, переплетённые воедино судьбы миллионов людей – азербайджанцев и русских и нельзя допустить, чтобы действия недружественных сил подрывали крепкие связи и искренние отношения между нашими народами.

Мы, российские соотечественники, дорожим отношениями между нашими странами и народами и ещё раз обращаемся к здравым силам в России не допустить реализации намерений по ликвидации крупнейшей российской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», - подчеркивается в заявлении Русской общины Азербайджана.

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1news.az

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