В Москве во время ежегодной акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, во время акции представители армянской диаспоры выкрикивали слово «Арцах», размахивая флагами сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали. Находившиеся на месте происшествия сотрудники полиции сразу вмешались в конфликт. У сотрудников полиции и отряда специального назначения также потребовали, чтобы армяне убрали этот флаг. Но полиция не обратила на это внимание. Чтобы предотвратить конфликт между армянами и нашими соотечественниками, колонна армян прошла дальше уже в сопровождении ОМОНа. Азербайджанские участники акции были на некоторое время задержаны. К шествию они присоединились позже.

Отметим, что в акции «Бессмертный полк» участвовали представители Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и Фонда возрождения и развития культуры Азербайджана.

Ялчин Алиев, Г.Р.