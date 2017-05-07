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Политика

Арестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в Баку 07.05.2017 14:51

Группа военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана передала разведке Армении данные, представляющие военную тайну.

Как говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и Службы государственной безопасности, в результате мер предпринятых на основе сведений о планах по осуществлению провокаций армянских спецслужб в подразделениях ВС Азербайджана и населенных пунктах в направлении Тертерского района была выявлена группа лиц, «ступивших на путь предательства».

Согласно собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Азербайджана, создана следственно-оперативная группа, начато предварительное следствие.

«В результате неотложных следственно-оперативных мер были предотвращены провокации и террористическая деятельность вражеских спецслужб, запланированные в общественных местах в городе Баку, в отношении группы военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству применена мера пресечения арест»,- отмечается в совместном заявлении.

В данный момент предпринимаются меры для выявления и привлечения в ответственности всего круга причастных к уголовному делу лиц.

«Заявляем, что любая провокация и террористическая деятельность врага в стране, в том числе в Баку и других территориях республики, направленная на намеренное нагнетание напряженности будет и в дальнейшем категорически пресекаться, будут предприниматься сокрушительные адекватные меры»,- подчеркивается в заявлении.

Талыб Бархудаев

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