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Политика

ОБСЕ закрывает свой офис в Ереване 05.05.2017 09:26

Ереванский офис ОБСЕ планируется закрыть в ближайшие месяцы, передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

На прошедшем накануне заседании Постоянного совета ОБСЕ австрийское председательство объявило, что не удалось прийти к консенсусу относительно продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване.

Комментируя данную ситуацию, постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ Галиб Исрафилов напомнил в интервью Trend, что ОБСЕ начала свои полевые миссии как в Азербайджане, так и в Армении практически одновременно - в начале 2000-х годов. Он отметил, что поскольку вопросы, связанные с армяно-азербайджанским конфликтом, уже были в ведении Минской группы ОБСЕ, было принято решение, что деятельность офисов ОБСЕ в Баку и Ереване не будет ими заниматься.

«Это устное соглашение было поставлено под сомнение, когда вдруг офис ОБСЕ в Ереване начал заниматься деятельностью, связанной с разминированием. Кстати, армянская делегация подтвердила сегодня на встрече ОБСЕ, что в прошлом деятельность Ереванской миссии не противоречила условиям этого соглашения. Азербайджан поставил под сомнение действия нынешнего офиса в Ереване, в частности, в отношении его сферы деятельности с точки зрения географических границ. Мы специально интересовались необходимостью такого проекта в Армении, которая не была театром военных действий во время армяно-азербайджанской войны. Мы последовательно выражали нашу обеспокоенность тем, что проект по разминированию Управления усилит потенциал и навыки армянских структур, которые могут быть легко использованы против Азербайджана на оккупированных территориях», - сказал Г.Исрафилов.

Он подчеркнул, что поступающая из армянской прессы, а также из офиса ОБСЕ в Ереване информация подтвердила, что связанная с разминированием деятельность напрямую связана с армяно-азербайджанским конфликтом, и географический охват деятельности получателей помощи со стороны ОБСЕ распространяется и на оккупированные территории Азербайджана.

«Таким образом, власти Армении воспользовались двусмысленностью мандата миссии ОБСЕ в Ереване. Единственный способ исправить ситуацию и продлить ее мандат состоит в устранении двусмысленности и обеспечении большей ясности мандата.

После нескольких раундов консультаций азербайджанская сторона, в принципе, поддержала разъяснения мандата, предложенного австрийским председательством в проекте решения. И мы благодарны председательству Австрии за его усилия по решению проблем Азербайджана.

Если бы эти условия были приняты, данное решение подтвердило бы, что деятельность офиса ОБСЕ в Ереване ограничивается исключительно территорией Республики Армения и никоим образом не может включать в себя какие-либо вопросы, связанные с конфликтом, рассматриваемым Минской конференцией и процессом его урегулирования. Готовность поддержать решение, предложенное председательством, было жестом доброй воли Азербайджана, учитывая факт продолжения оккупации Арменией его территорий», - указал дипломат.

Однако позиция делегации Армении, по его словам, ясно продемонстрировала, что она не была искренне заинтересована в поиске решения проблемы и отказалась поддержать компромиссное предложение председателя.

«Мы сожалеем о решении закрыть офис, но это было результатом преднамеренной попытки Армении использовать все возможные средства для сохранения статус-кво и консолидации оккупации азербайджанских территорий.

Ситуация вокруг офиса в Ереване в очередной раз продемонстрировала на площадке ОБСЕ, что Азербайджан исходит из конструктивной, но принципиальной позиции и, соответственно, будет защищать свои законные интересы и решительно выступать против любых попыток ущемления его суверенитета и территориальной целостности», - подчеркнул Г.Исрафилов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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