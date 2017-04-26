Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудят в Москве урегулирование карабахского конфликта

По приглашению главы МИД России Сергея Лаврова глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит визит в Москву.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев, в ходе визита состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении.

«На встрече будет обсуждено урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - указал он.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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