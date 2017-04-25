Президент США Дональд Трамп значительно сократил программы развития, которые Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляет в странах постсоветского пространства.

Согласно финансовому документу, который опубликовал Foreign Policy, финансирование USAID полностью отменено для четырех стран региона – Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

Отметим, что для Азербайджана финансирование составляло $7,7 млн в год. Приблизительно такой же размер финансирования предусматривался для Беларуси ($7,9 млн в год), меньший объем для Казахстана ($6,1 млн в год) и Туркменистана ($3,9 млн в год).

Для других стран региона финансирование значительно урезано: Армении - на 77% (с $17,6 млн до $4 млн в год), Украине - на 68,8% (с $570,9 млн до $177,8 млн в год), Грузии - на 41,1% (с $47,5 млн до $28 млн в год).

Кыргызстану и Таджикистану финансирование сокращено на 59,9% и 47,6% соответственно. Единственной страной региона, для которой Трамп повысил размер финансирования, стал Узбекистан – сумма увеличена на 4,4% (с $9,39 млн до $9,8 млн в год).

Новый бюджет USAID на 2018 год составит $11,74 млрд, а это означает, что США сэкономят $5,219 млрд в год, или 30,8%.

При этом значительно увеличена программа поддержки Ирака (на 144,9%, составив $300 млн в год) и Сирии (на 50% больше, составив $150 млн в год).

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USAID – агентство федерального правительства США, созданное Джоном Кеннеди в 1961 году. Оно занимается поддержкой развития экономики, здравоохранения, предоставлением экстренной гуманитарной помощи, содействием в предотвращении конфликтов и поддержкой развития демократии в более чем ста странах.

В Азербайджане USAID начал свою деятельность в 1990 году, помогая азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, ставшим жертвами нагорно-карабахского конфликта. К 1998 году USAID перешел к программе по развитию экономики и социальной сферы.

Проекты, реализуемые USAID в Азербайджане в последние годы, направлены преимущественно на стимулирование ненефтяного сектора экономики и интеграцию азербайджанской экономики в региональные рынки. Активность USAID согласована с государственной концепцией развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее»

В общей сложности на реализацию программ помощи в Азербайджане USAID выделил более 350 млн. долларов.

1news.az