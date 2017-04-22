В Центре азербайджанской культуры в Париже состоялась презентация кандидатуры посла нашей страны в России Полада Бюльбюльоглу на должность генерального директора ЮНЕСКО.

В мероприятии приняли участие руководители постоянных представительств, наблюдательских миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, деятели культуры, представители общественности.

Посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков довел до внимания, что мероприятие представляет возможность встретиться с кандидатом от Азербайджана Поладом Бюльбюльоглу, хорошо известным не только в нашей стране, но и на международном уровне. Он подчеркнул, что Полад Бюльбюльоглу, имеющий большой опыт, полностью соответствует этой должности и в случае избрания генеральным директором внесет вклад в дальнейшее развитие ЮНЕСКО.

Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов отметил, что наша страна, расположенная на древнем Шелковом пути, в месте пересечения цивилизаций, является краем мирного сосуществования в условиях добрососедства представителей различных религий и народов.

Говоря о ценностях мультикультурализма, межкультурного диалога и толерантности в нашей стране, Анар Керимов отметил, что это совпадает с принципами ЮНЕСКО и поэтому кандидатура нашей страны полностью соответствует этой должности. Посол подчеркнул, что за достижениями, завоеванными Азербайджаном в данных сферах, стоит мудрая политика. Он сказал, что «Бакинский процесс», который стал глобальной инициативой, был создан в 2008 году на основе глубоко содержательной речи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его предложений и рекомендаций. Анар Керимов отметил, что главная цель «Бакинского процесса» заключается в поощрении межкультурного диалога путем сплочения представителей различных культур и народов, довел до внимания, что в нашей стране проводится Всемирный форум по межкультурному диалогу, одним из партнеров которого является ЮНЕСКО.

«В этом году исполняется 25 лет нашему членству в ЮНЕСКО. Наша страна вступила в эту структуру в тяжелое время. За минувшие годы происходило развитие и углубление сотрудничества. Азербайджан был в числе стран, поддержавших ЮНЕСКО в период финансовых трудностей в 2013 году. Наша страна внесла большой вклад в сохранение культурного наследия»,- сказал посол.

Говоря о вкладе нашей страны в ЮНЕСКО, посол Анар Керимов подчеркнул, что кандидат от Азербайджана полностью соответствует должности генерального директора структуры. Дипломат подробно проинформировал о карьере Полада Бюльбюльоглу, подчеркнул, что в тяжелые для Азербайджана дни он успешно осуществлял деятельность в должности министра культуры, обладает также богатым опытом в сфере дипломатии.

Затем выступил кандидат на должность генерального директора ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглу. Он сказал, что в случае его избрания генеральным директором поделится с ними богатым опытом. Говоря о нынешней сложной ситуации в мире, посол отметил важное значение сведения конфликтов к минимуму, достижения мира путем большей активности в гуманитарной сфере.

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о карьере Полада Бюльбюльоглу, о различных миссиях, успешно выполненных им в трудных ситуациях. Он отметил, что российские деятели культуры считают кандидатуру Полада Бюльбюльоглу подходящей для этой должности. Полад Бюльбюльогл, владеет несколькими языками, хорошо знает различные культуры. Михаил Швыдкой призвал участников голосовать за кандидата от Азербайджана. «Россия на этих выборах однозначно поддержит кандидата от Азербайджана. Ведь Азербайджан – дружественная для нас страна. Ведь это – Полад Бюльбюльоглу. Его знают не только в Азербайджане и на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Уже сейчас могу сказать вам, что столь красочная презентация впервые проводится в истории ЮНЕСКО. Беседуя здесь с иностранными гостями, я сказал им, что ЮНЕСКО не должна быть скучной, бюрократической организацией, а должна сбыть островом искусства, культуры, счастья. Этой организации необходимы новые творческие идеи. С этой точки зрения Полад Бюльбюльоглу весьма подходящий кандидат»,- сказал Михаил Швыдкой.

Затем посредством видеосвязи известный пианист Денис Мацуев рассказал о деятельности Полада Бюльбюльоглу, одобрил его кандидатуру на должность генерального директора ЮНЕСКО. Он отметил значение избрания на такую должность лица, обладающего богатым опытом в сфере культуры. Денис Мацуев подчеркнул большую роль культуры, создающей мир и согласие в нынешнем беспокойном мире, выразил уверенность в том, что Полад Бюльбюльоглу будет избран на эту должность.

Затем Полад Бюльбюльоглу сыграл на фортепиано, а также исполнил несколько песен под аккомпанемент заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста, посла доброй воли ЮНИСЕФ, «артиста мира» ЮНЕСКО Эмиля Афрасияба.

Посол Франции в ЮНЕСКО Лоран Стефани отметил большое число кандидатов на должность генерального директора ЮНЕСКО. «Как страна, на территории которой располагается главный штаб ЮНЕСКО, мы очень рады кандидатуре от Азербайджана. Мы восхищены качествами предложенного кандидата. Преимущество азербайджанского кандидата перед остальными заключается в том, что он обладает опытом в сфере культуры, и является известным певцом»,- сказал он.

Посол Сербии в ЮНЕСКО Дарко Танаскович сказал: «Я работал послом в Азербайджане. У меня сохранились прекрасные воспоминания об Азербайджане и азербайджанцах. Сейчас сложно сказать, кто будет следующим руководителем ЮНЕСКО. Однако могу утверждать, что у Азербайджана сильный кандидат. Сегодня мы вновь убедились в этом. Мы ознакомились с автобиографией Полада Бюльбюльоглу. На предстоящие выборы выдвинуты кандидаты от многих амбициозных стран. Как лицо, имеющее избирательное право на выборах, могу сказать, что у вас очень сильный кандидат».

Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС России Михаил Гусман отметил, что для России, разумеется, более важен кандидат от Азербайджана. Ведь Азербайджан – дружественная страна. «Презентация кандидата от Азербайджана в центре Парижа в столь прекрасном Центре азербайджанской культуры – сам по себе уже большой успех. У меня была возможность побеседовать с послами некоторых государств в ЮНЕСКО. Они приняли участие в церемониях презентации других кандидатов и признают, что ни один кандидат не был представлен столь торжественно. Полад Бюльбюльоглу не только посол, но и прекрасный музыкант, талантливый композитор. Никогда не было таких кандидатов в руководство ЮНЕСКО. Полад Бюльбюльоглу обладает всеми позитивными качествами, присущими другим кандидатам, - политическая, дипломатическая карьера, государственная служба, многолетняя деятельность на должности министра, посла. Кроме того, он также крупный представитель искусства. Язык искусства имеет очень большое значение в нашем сложном мире. Как носитель азербайджанской и мировой культуры, Полад Бюльбюльоглу в качестве руководителя ЮНЕСКО может внести свой вклад в то, чтобы культура и искусство стали ценностями, объединяющими народы»,- сказал Михаил Гусман.

АЗЕРТАДЖ