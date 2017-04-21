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Политика

Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения – ФОТО – ВИДЕО 21.04.2017 19:44

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, на одной из военно-воздушных баз состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, который примет участие в учениях.

Турецких военнослужащих встретили офицер воинского объединения  полковник Мунасиб Бабаев и военный атташе Турции в Азербайджане бригадный генерал Зафер Оджак. После исполнения военным оркестром государственных гимнов двух стран турецкие военнослужащие отправились в Н-скую воинскую часть, в которой будут находиться на протяжении учений.

К бюсту Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, были возложены цветы, минутой молчания почтена память Общенационального лидера и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

Подчеркивая важность совместных учений, руководитель турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз отметил, что опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится на дальнейших оперативных планах обеих стран.

Основной целью учений является улучшение координации посредством обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран при совместном планировании штабов, а также повышение готовности и способности подразделений к проведению операций.

К совместным учениям будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.

Р.Д., И.А.

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