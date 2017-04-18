Порядка 300 европейских и азербайджанских компаний будут представлены на III совместном бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в июне.

Об этом журналистам во вторник сообщила глава Делегации ЕС в Баку Малена Мард.

«Форум предоставит нам возможность напрямую услышать мнение наших бизнесменов о бизнес-климате в Азербайджане. Также мы хотим узнать, как можем содействовать продолжению экономических реформ в Азербайджане», - сказала посол.

Очередной, третий по счету, бизнес-форум Евросоюз-Азербайджан состоится в Баку 8 июня. Как сообщалось накануне, на форуме будут обсуждаться экономические реформы в Азербайджане, развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, транспортная и логистическая сферы, технологии и E-коммерция, а также экологические технологии.

Участие в форуме бесплатно, но необходима предварительная регистрация, которую следует завершить до 10 мая. Расходы на транспорт и питание покрываются за счет участников.

Евросоюз является крупнейшим экономическим партнером Азербайджана - на ЕС приходятся 44% от общего объема торговли и самая большая доля прямых иностранных инвестиций в страну.

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Парвана Султанова, Елена Остапенко, Э.Т.