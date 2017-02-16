Накануне Пентагон сообщил о том, что 16 февраля в Баку планируется встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

В официальном сообщении отмечалось, что стороны обсудят спектр различных вопросов, «включая текущее положение военных связей между США и Россией, а также значимость постоянной и ясной коммуникации между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов».

Это - первая личная встреча глав штабов США и России с 2014 года. Состоится она после долгих попыток администрации Обамы изолировать Россию, а также на фоне сообщений о контактах между спецслужбами двух стран в рамках предвыборной кампании президента Дональда Трампа.

Как пишет газета Politico, Данфорд искал встречи с Герасимовым многие месяцы. Еще в октябре он сообщил изданию, что между ним и Валерием Герасимовым состоялся телефонный разговор и стороны прорабатывали возможность личной встречи.

«То, что мы делаем, очень важно. Я верю в необходимость сохранять каналы коммуникации открытыми, вне зависимости от обстоятельств, - сказал тогда Данфорд.

Даже в 1980-е года мы говорили с русскими. Контакты между военными ведомствами должны сохраняться вне зависимости от того, насколько сложными являются межгосударственные отношения в этот период».

На встрече в Баку в четверг, по версии Politico, Данфорд и Герасимов, вероятнее всего, будут обсуждать военные операции в Сирии, где в рамках длящейся в стране гражданской войны русские поддерживают президента Асада, а американцы делают ставку на борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.

«Два генерала также, вероятно, обсудят недавнюю эскалацию насилия на востоке Украины, которая происходит, несмотря на достигнутое соглашение о режиме прекращения огня. В Конгрессе США звучат призывы поставлять украинским вооруженным силам больше вооружения.

Российские военные также усилили провокационные действия, которые, в том числе, нацелены и на США», - отмечает Politico.

По сообщениям западных СМИ, Россия укрепила собственную противоракетную оборону на западных рубежах, что на Западе считают нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Совершенствуется и воздушно-космическая оборона.

Что касается позиции президента Дональда Трампа, то он считает возможным кооперацию между военными ведомствами двух стран в борьбе с ИГИЛ. Во время своей президентской кампании он выразил готовность улучшить отношения с Россией, включая отмену антироссийских санкций.

Данфорд поделился с изданием Politico опасениями по поводу укрепления Россией своей военной мощи в последние годы – от модернизации ядерного производства до совершенствования ведения боя под водой, разработок в сфере противоракетной обороны и космических разработок.

Некоторые бывшие чиновники Министерства обороны США полагают, что встреча двух генералов мало что способна решить, пока политика нового президента США Дональда Трампа по отношению к Москве остается неясной.

«Я полагаю, что американский народ должен понять, в чем заключается стратегия новой администрации по отношению к России до того, как мы начнем активизацию отношений», - приводит The New York Times слова Элиссы Слоткин, работавшей ассистентом министра обороны США при администрации Барака Обамы.

«Взаимодействие ради взаимодействия, без ясных целей, попросту играет на руку русским», - добавила она.

Другие эксперты считают важным укрепить военное сотрудничество между США и Россией, учитывая близость, в которой они действуют в Сирии, регионах Черного и Балтийского морей и других взрывоопасных точках.

Селеста Валландер, ведущий эксперт по России в Совете национальной безопасности при администрации Обамы, заявила, что Белый дом в 2016 году постановил открыть военный коммуникационный канал высокого уровня «во избежание инцидентов, если это возможно, и недопущения эскалации».



«Я полностью одобряю то, что это, наконец-то, происходит», - добавила она.

The New York Times называет генерала Герасимова противоречивой фигурой. На Западе он считается основателем т.н. «Доктрины Герасимова» - внешнеполитической программы ведения гибридной войны.

Термин связан с выступлением Валерия Герасимова в феврале 2013 года в Академии военных наук с докладом о гибридной войне, после чего основные тезисы доклада были опубликованы в статье «Ценность науки в предвидении».

Российская сторона факт ведения «гибридной войны», как и сам термин, отрицает.

Что касается характеристики американского генерала Данфорда, то газета отмечает, что во время слушаний по утверждению его на пост главы Комитета штабов в 2015 году, он описывал Россию в гораздо более пугающих красках, в отличие от Трампа.

«Моя оценка заключается в том, что Россия сегодня представляет колоссальную угрозу нашей национальной безопасности, - говорил он. – Если вы посмотрите на действия РФ, то они весьма тревожащие».

Но встречу с Герасимовым он, похоже, считает необходимой, чтобы снизить риски конфронтации и заложить основу для преодоления политических разногласий. Как пишет The New York Times, результаты встречи могут определить, насколько влиятелен будет голос генерала Данфорда в определении Белым домом своей стратегии в отношении России.

Елена Остапенко