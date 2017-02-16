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Политика

Место встречи в Баку начальников генштабов России и США выбрано не случайно - Российские СМИ 16.02.2017 18:17

В четверг в столице Азербайджана Баку начались переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, сообщил «Ведомостям» источник в Министерстве обороны России.

Место встречи выбрано не случайно, говорит человек, близкий к Минобороны РФ.

Данфорд сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, а Азербайджан поддерживает близкие отношения в военной сфере и с США, и с Россией.

Как сообщило в среду Министерство обороны России, «согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между Россией и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон».

Также предполагается обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в кризисных регионах мира.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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