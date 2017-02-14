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Политика

Баку в связи с «референдумом» в т.н. «НКР» призвал мировое сообщество оказать давление на Армению 14.02.2017 18:12

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с запланированным самопровозглашенным режимом Нагорного Карабаха к проведению 20 февраля «референдумом о внесении изменений в конституцию».

«МИД Азербайджанской Республики вновь заявляет, что созданный Арменией на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконный режим является прямым следствием агрессии и оккупации. Как это было подтверждено и в решении Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении», этот режим находится под управлением и контролем Армении и продолжает свое существование при военной, политической, финансовой и др. поддержке Армении», - говорится в заявлении. 

МИД подчеркивает, что данный провокационный шаг, а также попытки Армении поменять название Нагорно-Карабахского региона, являющегося составной частью Азербайджана, наглядно показывают незаинтересованность Армении в политическом решении вооруженного конфликта.

«Вместо этого Армения нагнетает напряженность, предпринимает шаги для закрепления итогов своей оккупационной политики, неприемлемого и неустойчивого статус-кво, торпедирует усилия в направлении мирного решения конфликта посредством субстантивных переговоров, незаконно меняет демографический, культурный и физический характер оккупированных территорий, с целью применения положения «fait accompli» осуществляет экономическую и другую деятельность, включая переселение на оккупированные территории армянского населения. Подобной деятельностью Армения наносит вред и представляет угрозу также региональному и международному миру и безопасности», - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство напоминает об известных четырех резолюциях Совета безопасности ООН, осуждающих оккупацию азербайджанских территорий и подтверждающих поддержку суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

«Незаконный «референдум» является открытым нарушением Конституции Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права, и поэтому не может иметь никакой юридической силы. Этот незаконный «референдум» проводится на оккупированных территориях в условиях, созданных в результате применения Арменией силы и угрозы силой против территориальной целостности Азербайджана, этнической чистки и грубого нарушения норм и принципов международного права.

Мы призываем международное сообщество игнорировать незаконный «референдум» и оказать политическое и дипломатическое давление на Армению, чтобы прекратить ненужные попытки, предпринимаемые Арменией с целью обмануть свой народ и мировую общественность, положить конец оккупационной и захватнической политике, конструктивно участвовать в процессе урегулирования конфликта и соблюдать свои международные обязательства», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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