В связи с распространенным в некоторых азербайджанских СМИ сообщением о том, что якобы более 300 азербайджанцев были задержаны Управлением Федеральной миграционной службой по Республике Дагестан, посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации обратилось в соответствующие структуры России.

Как сообщили в пресс-службе посольства, по информации, полученной из Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, действительно 9 февраля текущего года в результате проведенных Федеральной миграционной службой по Республике Дагестан рейдов на строительных объектах г. Дербента было задержано 185 человек, которые не имели соответствующего разрешения на проживание и трудовую деятельность на территории России.

Ввиду большого количества задержанных их действительно разместили в спортивном зале на время требуемой проверки. 10 февраля 2017 г. после проведения всех необходимых формальностей и соответствующих процедур все задержанные были отпущены.

Сегодня, 13 февраля, в 16:00 по московскому времени в телефонном разговоре с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглу глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев лично подтвердил вышеуказанную информацию.

Также он добавил, что на сегодняшний день ни одного задержанного гражданина Азербайджанской Республики в Дербенте не имеется.

Р.Д., И.А.