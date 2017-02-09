8 февраля, сразу же после экстрадиции Александра Лапшина в соответствии с требованиями международного законодательства в Азербайджан, в посольства государств, гражданином которых он является, была представлена официальная информация об этом.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, 8 февраля, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, были полностью обеспечены права А.Лапшина на получение юридической помощи и защиту. В присутствии защитника и переводчика ему были зачитаны обвинения, разъяснена их суть.

Также после разъяснения его прав и обязанностей А.Лапшин был допрошен по уголовному делу.

При поступлении в Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы Министерства юстиции А.Лапшин прошел медицинское обследование, которое не выявило у него какой-либо патологии, требующей незамедлительного лечения, и он был признан практически здоровым.

В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, после обращения посольства РФ в МИД Азербайджана 9 февраля была обеспечена встреча А.Лапшина с сотрудниками посольства России.

В настоящее время продолжается расследование по уголовному делу.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он на международном уровне выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Р.Д., И.А.