Жириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в Баку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Азербайджану гражданина России Александра Лапшина.

«Белоруссия дала разрешение выдать Лапшина Азербайджану, ему там грозит восемь лет - он Карабах посетил. Это же идиотизм, он имеет право быть там, где считает нужным, Карабах - никем не отрегулирован вопрос, он гражданин России», - отметил парламентарий, слова которого приводит Regnum.ru.

«Вот вам братская республика, братские народы. Вот Украина не стала давать разрешение - у него (Лапшина) три паспорта: израильский, украинский, российский - только Белоруссия дала. Зачем ей это нужно? Уколоть. Великая Белоруссия вот отдала русского Лапшина на растерзание в Баку, как хорошо, партизан Лукашенко добился великого успеха», - сказал Жириновский.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.