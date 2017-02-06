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Политика

В Баку проходит церемония прощания с солдатом, погибшим в бою с армянскими диверсантами 06.02.2017 10:05

Церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Чингизом Гурбановым проходит в настоящее время в Баку, передает 1news.az.

Ч.Гурбанов пропал без вести при предотвращении провокации армянских вооруженных сил 29 декабря 2016 года. Тогда армянская разведгруппа попыталась пересечь азербайджано-армянскую границу, но попала в засаду, и, понеся большие потери, вынуждена была отступить. Позднее в армянских СМИ и социальных сетях появились фотографии убитого азербайджанского солдата. С тех пор азербайджанская сторона с привлечением соответствующих международных структур добивалась возвращения тела Ч.Гурбанова на родину.

Тело его было возвращено азербайджанской стороне лишь накануне, 5 февраля. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, добиться возвращения тела шехида удалось благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева.

Передача тела военнослужащего состоялось близ села Бала Джафарли Газахского района при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика и Международного комитета Красного Креста. Процесс передачи тела Ч.Гурбанова проводился при принятии необходимых мер со стороны Министерства обороны АР.

В тот же день тело солдата в сопровождении почетного караула с воинскими почестями было отправлено в Баку.

Э. Рустамов, Я.Алиев

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