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Политика

Россия ценит роль народной дипломатии в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном - Мария Захарова 03.02.2017 13:59

Россия высоко ценит роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов.

Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова возможное влияние «Платформы мира между Арменией и Азербайджаном» на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Подобные инициативы существуют. Их важнейшая миссия – укоренять в общественных кругах конфликтующих сторон осознание безальтернативности мирного поиска взаимоприемлемых компромиссных решений», - приводит слова Захаровой московское бюро агентства АПА.

«Мы исходим из того, что любая инициатива должна быть нацелена именно на это, - сказала Захарова. - Мы приветствуем любые общественные инициативы, которые ставят перед собой именно эту конкретную задачу».

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Мария Захарова также отметила, что нагорно-карабахский конфликт представляет собой «угрозу безопасности, стабильности, будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана».

1news.az

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