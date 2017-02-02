Целенаправленная и отвечающая национальным интересам успешная внутренняя и внешняя политика Президента Азербайджана серьезно беспокоит антиазербайджанские силы во главе с Арменией и армянской диаспорой, а также выполняющие их заказы внутренние антинациональные группы, активистов «5-й колонны».

Эти группы, чьи фантазии «прийти к власти» не сбылись, стертые с политической арены Азербайджана и отправленные в архив истории, используя любую возможность, пытаются актуализировать себя, и для этого они не гнушаются избрать азербайджанское государство и народ целью своих нападок.

Политические авантюристы архаичного мышления вроде Али Керимли, Исы Гамбара и Арифа Гаджилы не хотят мириться с реалиями и требованиями времени,со своим провалом, однозначной отверженностью со стороны общества и любыми путями пытаются вернуться в политическую жизнь страны.

Утверждать это дают основания слова, озвученные бывшим лидером партии «Мусават», руководителем структуры под названием Центр национального стратегического мышления Исой Гамбаром на республиканском совещании «Мусават» 14 января.

Говоря о том, что нынешняя власть тянет страну в кризис, Иса Гамбар подчеркнул, что существующую ситуацию может изменить лишь народ, и тем самым наглядно попытался создать в обществе неразбериху.

Не привлекший до сегодняшнего дня внимания в качестве автора хотя бы одной рациональной мысли или идеи, недолаборант Иса Гамбар вместо того, чтобы искать причины всех неудач в себе и сделать из этого выводы, превращает других в объект обвинений и думает, что тем самым сможет ввести в заблуждение общественность.

Иса Гамбар является одним из руководителей группы политических авантюристов, подвергшей в конце прошлого века азербайджанский народ суровому испытанию, ставшему причиной катаклизмов, с которыми столкнулось общество, создавших условия для оккупации наших земель.

Как же скоро он забыл, что в начале 90-х, когда он был у власти, страна столкнулась с угрозой расчленения, гражданской войны, люди не могли найти обычного хлеба. Насколько логична критика нынешней власти человеком, который, будучи во власти, не сделал ничего для развития страны, решения ее проблем, наоборот, вел ее в пропасть? С каким лицом люди, подобные Исе Гамбару, растоптавшие стратегические интересы Азербайджана, являющиеся наглядным примером политической недальновидности, выносившие без разбора причин смертные приговоры и создавшие себе имя своей жестокостью, появляются сегодня перед общественностью?

Ни для кого не секрет, что у нас в стране есть определенные проблемы, недостатки, и Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях не раз об этом говорил. Но проблемы есть во всех странах, даже в развитых странах Запада их достаточно. На фоне всего этого наша страна сегодня превратилась в ведущее государство региона в результате осуществленных политических и экономических реформ.

Видимо, это серьезно беспокоит государства и международные организации, которые не любят Азербайджан, и они посредством своих покровителей в нашей стране пытаются бросить тень на ее развитие, на ее положительный международный имидж, создать неразбериху и хаос в обществе.

Делясь своим мнением по данному вопросу, депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов также считает, что высказывания и действия Исы Гамбара и его окружения – результат большевистского мышления.

«Безусловно, Иса Гамбар руководитель не мозгового, а безмозглого центра, раз толкает молодежь на неверный путь. Приходилось ли Исе Гамбару хоть раз посетить этих молодых людей, их родителей?! Он лишь старается провоцировать молодежь на беспорядки с тем, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение на международном уровне, что, конечно, сформировало бы об Азербайджане негативное мнение. Или – Али Керимли, получая деньги из-за рубежа, вносит определенные имена в список, будто притесняемых азербайджанским государством лиц. Желающие получить убежище за рубежом платят за это Али Керимли, который, ставя печать, занимается их отправкой за границу», - сказал С.Новрузов.

Депутат Айдын Мирзазаде также считает, что критические мысли, высказанные Исой Гамбаром в адрес власти, безосновательны и служат его личным интересам. Обращая внимание на недавнее прошлое, депутат отметил, что многие проблемы, с которыми Азербайджан сталкивается сегодня, возникли именно во время пребывания Исы Гамбара и его покровителей у власти:

«Возможно, бывший лидер «Мусават» считает, что у общества что-то неблагополучно с памятью и никто ничего не помнит о его деятельности. Именно в период его нахождения у власти Азербайджан, можно сказать, потерял один золотой год своей независимости, тогда общество дошло до состояния гражданской войны, мы потеряли часть своих земель, не получилось создать вооруженные силы, и отношения Азербайджана со стратегическими странами мира ухудшились. Как видно, именно деятельность Исы Гамбара и членов его команды создала для Азербайджана очень тяжелые проблемы. Если бы Общенациональный лидер Гейдар Алиев в тот период не пришел к власти, выступивший тогда против власти Сурет Гусейнов повесил бы Ису Гамбара. Впоследствии было много жалоб в связи с его деятельностью уже как представителя оппозиционной партии, он смог открыто выразить свою позицию и т.д.

Сегодня же обвинение человеком, деятельность которого сплошь состоит из ошибок, власти в действиях, совершенных некогда им же самим, – это анормальное явление. С другой стороны, Иса Гамбар в период пребывания в оппозиции отказался от функции нести ответственность за азербайджанское государство. Как правило, на мероприятиях за рубежом он старался создать негативное мнение об азербайджанских реалиях. Он ни разу не поднял вопрос об оккупации Арменией азербайджанских территорий, наличия более 1 миллиона беженцев. А на одном из «круглых столов» в американском Конгрессе он потребовал у Администрации США принятия санкции против Азербайджана. Как видно, у Исы Гамбара нет морального права говорить сегодня от имени общества, выражать мнение о будущем Азербайджана».

А.Мирзазаде также выразил отношение к подготовленной и представленной обществу год назад возглавляемым Исой Гамбаром Центром дорожной карте под названием «Из кризиса к возможности». Отметив, что знаком с указанным документом, депутат сказал, что в нем не выдвигается ни одного конкретного предложения. Там от начала до конца изложены лозунги и призывы или же осуществляемая азербайджанской властью деятельность выдается за его личную инициативу.

Депутат также привлек внимание к той части выступления Исы Гамбара, в которой тот призывает общественность, особенно молодежь, изменить нынешнюю ситуацию. Парламентарий считает, что эти призывы носят характер политической провокации против власти:

«Чего они могут добиться сменой нынешней власти? Они хотят перенять опыт Ливии или создать в Азербайджане местную организацию ИГИЛ, или как Украина потерять часть своей территории, или враждовать с соседними государствами? Призывы Исы Гамбара являются ничем иным, как попыткой бросить общество в пучину еще больших проблем».

А.Мирзазаде также высказал свои предположения относительно того, чего добивается Иса Гамбар, выражая критику в адрес власти:

«Как известно, Иса Гамбар какое-то время предпочитал отмалчиваться. Его политическая деятельность не была видна, он не выступал с какими-либо призывами. Возможно, от одного из антиазербайджанских центров, с которыми он связан, поступил призыв или же он старается напомнить кому-то о себе и считает, что этим может вновь вызвать интерес. Но общество сегодня не хочет идти путем, который указывают ему Иса Гамбар, Али Керимли, Ариф Гаджилы, и оно не защищает их.

Азербайджанскому гражданину сегодня необходимо обеспечение безопасности, укрепление государственности, важны политическая стабильность, экономическое развитие, решение проблем. Да, в Азербайджане имеются определенные проблемы. Часть этих проблем связана с протекающими в мире процессами, а для решения другой их части требуется определенное время. Сегодня в Азербайджане проводится серьезная работа для стабилизации маната. В стране оказывается большая поддержка развитию предпринимательства. В налоговую и таможенную сферы вносятся серьезные изменения. Для решения жилищной проблемы государством строится социальное жилье, выдается ипотека и реализуются другие проекты.

Сегодня гражданин думает о жизни его семьи в безопасных условиях, о создании для него новых рабочих мест, об образовании его детей, о собственном здоровье. На фоне всего этого призыв Исы Гамбара является не более чем однодневным блеском неяркой звезды в небе».