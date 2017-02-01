Азербайджан должен поднять вопрос о возвращении переданных армянам в период АДР территорий – Директор Института истории НАНА

Включая Иреван, Азербайджан должен поднять вопрос о возвращении переданных армянам в период АДР 9 тыс. квадратных километров территорий.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 1 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов.

По его словам, 9 тыс. квадратных километров были переданы армянам на определенных условиях.

«Мы привезли эти документы из-за рубежа в Институт истории. В них указывается, что на этих территориях должно быть обеспечено проживание азербайджанцев, прекращен учиняемый под руководством Шаумяна геноцид, пресечены претензии на Зангезур и Карабах. Однако все эти условия были нарушены. Мы готовы представить эти документы в парламент», - сказал он, указав, что в связи с этим Милли Меджлис должен предпринять соответствующие шаги.

Эльшан Рустамов, Г.Р.