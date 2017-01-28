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Политика

Будут организованы визиты послов и представителей международных организаций в Джоджуг Марджанлы - ФОТО 28.01.2017 13:30

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о восстановлении села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района было высоко оценено нашим народом, а также международными организациями.

Это решение получило резонанс в мире. Будут организованы визиты действующих в нашей стране послов и представителей международных организаций в Джоджуг Марджанлы.

Об этом 28 января в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев во время обсуждения запланированных восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы сообщил заместитель премьер-министра, председатель Комитета Али Гасанов.

Апрельские бои – славная история в нашей жизни. В этих боях у нас были и шехиды. Но сейчас их души радуются. Потому что люди с большим воодушевлением и охотно возвращаются на земли, освобожденные ценой их крови.

Председатель комитета сказал, что согласно поручению главы государства каждый дом в этом селе должен быть срочно рассмотрен и в кратчайшие сроки составлен документ по каждому из них. ANAMA продолжает поиск мин на этих землях.

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