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Политика

Армяне попытались купить за коньяк отказ украинского докладчика ПАСЕ признавать Нагорный Карабах азербайджанским 25.01.2017 16:26

Член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), являющийся автором доклада «Об угрозах журналистам и свободе слова в Европе» Владимир Арьев сообщил об имевшей место попытке армянских депутатов в ПАСЕ подкупить его бутылкой коньяка. 

«ПАСЕ приняла мой доклад по свободе слова в Европе. Это была жесть без преувеличения!» – оставил запись в своем профиле в Facebook В.Арьев.

По его словам, члены армянской делегации предприняли своеобразные попытки добиться от него отказа от признания Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

«Вчера армянские депутаты бегали за мной по Страсбургу с бутылкой коньяка, чтобы я отказался от признания Нагорного Карабаха Азербайджаном, а сегодня – по ассамблее с пачкой какого-то трэшевого компромата о том, что «бабушка Арьева – азербайджанка». Теперь я четко знаю: хочешь сделать дело смешным – позови советников из армянского парламента. Даже радио не нужно привлекать», – написал В.Арьев.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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