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Политика

Состоялась встреча Эльмара Мамедъярова с главой МИД России 24.01.2017 19:21

В рамках рабочего визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, инициированного российской стороной, состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече были подробно обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, поднятые на встречах президентов в Вене и Санкт-Петербурге.

Э.Мамедъяров вновь подчеркнул позицию Азербайджана по урегулированию конфликта и отметил необходимость изменения статус-кво.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних связей,  были затронуты вопросы, возникшие в последние дни в отношениях двух государств.

Было достигнуто соглашение о необходимости держать в центре внимания такого рода вопросы.

Стороны также обсудили вопросы, стоящие на международной повестке дня и представляющие взаимный интерес.

Р.Д., И.А.

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