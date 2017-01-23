В 23:25 часов 22 января на оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий.

Как сообщают армянские СМИ, погибшим является военнослужащий контрактной службы Карен Маратович Улубабян (1995 г.р).

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.