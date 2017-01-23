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Политика
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Ильхам Алиев: «Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость» 23.01.2017 15:52

«Азербайджанская армия сегодня является одной из сильнейших в мире», - заявил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия нового военного городка N-ской воинской части Министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района.

«В нашей армии есть высокий боевой дух, чувство патриотизма находится на очень высоком уровне. Боеспособность нашей армии сегодня высоко оценивается и мировым сообществом.

Проводятся различные анализы, военные специалисты озвучивают свое мнение. Мы знаем это. Но сегодня и весь мир знает, что, как с точки зрения боеспособности, так и военно-технического обеспечения, азербайджанская армия находится в ряду сильных армий.

Всех этих достижений мы добились сами, за свой счет, за счет сильной экономики. Если бы у нас не была сильная экономика, мы не смогли бы проделать такую работу. Сегодня этот военный городок демонстрирует мощь нашей армии и нашего государства», - заявил Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, передает AzTV.  

Глава государства отметил, что в военном городке созданы все условия для проживания и службы, подчеркнул, что в последние годы в стране было построено более 20 военных городков.

Президент Ильхам Алиев заявил, что процесс строительства армии является государственной политикой Азербайджана, отметил предпринятые в последние годы шаги в направлении модернизации материально-технической базы азербайджанской армии.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году в ходе апрельских боев азербайджанская армия одержала большую победу, был развеян создаваемый Арменией на протяжении долгих лет миф об армянской армии.

Подчеркнув, что Нагорный  Карабах является исконной азербайджанской землей, Президент Ильхам Алиев констатировал, что  Армения игнорирует резолюции и решения международных организаций о прекращении оккупации.

Чем сильнее становится Азербайджан, тем больше приближается разрешение конфликта, заявил глава государства.

«А урегулирование конфликта – очень простое. Первое - территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Мы никогда не допустим создания на территории Азербайджана второго вымышленного армянского государства.

Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет. 

Нагорный Карабах - азербайджанская земля, и история, и все мировое сообщество признают это именно так», - заявил Президент Ильхам Алиев.   

Ф.Багирова, Э.Т.

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