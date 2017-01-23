Трамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается

Решение нового президента США Дональда Трампа уволить всех американских послов, назначенных предыдущей администрацией, вновь находится в центре внимания западных СМИ после инаугурации нового президента 20 января.

Американские и британские СМИ пишут о том, что 80 послов США уже покинули страны назначения согласно указу Трампа, который потребовал отбытия дипломатов к полудню 20 января.

В посольстве США в Азербайджане отметили, что посол Роберт Секута не состоит в списке сокращенных дипломатов, находится в настоящее время в Баку и, как ожидается, останется здесь до окончания срока своих полномочий.

«Американские послы служат по назначению президента США, являясь его личными представителями. Будучи долгосрочным сотрудником внешнеполитической службы США, посол США в Азербайджане Роберт Секута, как ожидается, останется на своей должности», - заявили 1news.az в пресс-службе посольства.

В дипмиссии сделали аналогичное заявление и в первых числах января, когда только появилось сообщение об указе Трампа касательно отзыва послов. В посольстве тогда также отметили, что ожидают продолжения службы Роберта Секуты, который является карьерным дипломатом.

Стоит отметить, что в западных СМИ уточняется, что указ Трампа касается лишь т.н. «политических послов», то есть тех дипломатов, назначение которых Бараком Обамой было политически мотивированным.

Как отмечает издание Independent, уход с поста тех послов США, которые были назначены предыдущей администрацией по политическим мотивам, соответствует имеющейся в американской политике практике. Более неожиданно – отсутствие кандидатов на их замену.

Такой шаг грозит тем, что многие страны-партнеры США на долгие месяцы останутся без утвержденных Сенатом глав дипмиссий, что обрежет прямую линию связи с президентом. Многие западные аналитики считают такое решение «крайне рискованным» и «нежелательным шагом».

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Примечательно также и то, что впервые за десятилетия американским дипломатам, освобожденным от должности, не предоставляется отсрочки перед отъездом. Администрация Трампа еще в конце прошлого года заявила, что исключений в продлении срока службы не будет.

Как правило, послы перед уходом в отставку могли оставаться в должности от нескольких недель до нескольких месяцев, в особенности если у них есть дети школьного возраста.

The New York Times обращает внимание на тот факт, что по этой же причине – из-за необходимости 10-летнему сыну Дональда Трампа, Бэррону, доучиться до конца учебного года в нью-йоркской школе – первая леди Мелания Трамп не планирует сразу переезжать в Белый дом.

Елена Остапенко, Э.Т.