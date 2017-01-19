USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.36
WTI51.48
Золото1 202.24
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
Политика

Фархад Мамедов: Астана имеет потенциал стать азиатской Женевой 19.01.2017 21:31

Астанинский процесс отличается от женевского формата тем, что на переговоры идут с уже синхронизированной позицией для определения ключевых позиций большого соглашения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана, об этом сказал глава Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

«Россия, Турция, Иран в последние месяцы демонстрируют динамику в переговорном процессе и волю для достижения решений по конкретным вопросам. Власти Сирии и представители крупных отрядов сирийской оппозиции, а по некоторым данным и представители Саудовской Аравии также согласились на участие в данном формате, что создает возможность говорить о расширении пространства в Сирии, где будут условия для синхронизации позиций, определения краткосрочных и среднесрочных целей и шагов по их реализации», - отметил он.

По его словам, место проведения встречи выбрано не случайно, так как Казахстан является мусульманским государством, к тому же непостоянным членом Совета безопасности ООН, со стабильной позицией на международной арене.

«Авторитет президента Нурсултана Назарбаева среди участников переговоров (у руководства России, Ирана и Турции) позволяет создать условия для достижения максимального результата и продолжения переговоров именно в Астане в будущем. Несомненно, что Астана имеет потенциал стать азиатской Женевой для урегулирования конфликтов и проведения переговоров на высшем уровне», - сказал Ф.Мамедов.

Р.Д., И.А.

1472количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. В свои 27 лет Айша Амирова весит всего 27 килограммов… - ФОТОРевнивая жена, ломаный турецкий, 150 тысяч и женщина впридачу: Что сказал на допросе террорист – ФОТО – ВИДЕОКто из звезд, помимо Шарлиз Терон, одевает сыновей как девочек? – ФОТОВ Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада» - ВИДЕОПод завалами высотного здания в Тегеране остаются десятки пожарных – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ России выпустили на свободу азербайджанца, обвиняемого в жестоком убийстве – ВИДЕО«Мясо как искусство»: сексуальный турецкий повар продолжает покорять Instagram - ВИДЕОНа Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТОПогребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОМинздрав проводит разбирательство по факту смерти матери и младенца во время родов - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января05:39 Министр соцполитики Украины рассказал, что мешает Киеву получить кредит МВФ05:08 Обама опубликовал прощальное письмо04:36 Байден ожидает нормализации отношений Сербии и Косово04:13 Военные из западноафриканских стран начали наносить удары в Гамбии03:42 На Калимантане засняли орангутана, научившегося орудовать пилой - ВИДЕО03:09 Госдеп получил приглашение на встречу в Астане, решение примет штаб Трампа02:38 Медведев: к концу второго срока Обамы отношения России и США деградировали02:05 Ассанж заявил, что не отказывается от экстрадиции в США01:33 Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы двустороннего сотрудничества01:01 В авиакатастрофе в Бразилии погиб судья, расследовавший дело Petrobras00:32 Порошенко обсудил с Гутеррешем председательство Украины в СБ ООН00:08 В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 января19 января23:41 Кандидат на пост главы Минфина США выступил против снятия санкций с России23:09 Слова Путина о проститутках вызвали бурное обсуждение на Reddit22:48 Могерини заявила, что решения по санкциям не будут зависеть от позиции США