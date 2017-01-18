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Политика

Новый председатель ОБСЕ считает ключевой задачей урегулирование конфликтов 18.01.2017 18:36

Основная задача Австрии в период председательства в ОБСЕ в 2017 году заключается в содействии урегулированию конфликтов.

Об этом сказал в среду в Москве глава МИД Австрии, возглавляющий ОБСЕ в этом году, Себастьян Курц на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, передает московское Бюро АПА.

В первую очередь Курц планирует уделить внимание разрешению ситуации на востоке Украины.

«3–4 января я посетил регион и ознакомился с ситуацией. Должен отметить, что ситуация на линии соприкосновения войск достаточно плачевная. От этого страдает множество людей. Мирные жители покидают регион», - сказал Курц, самый молодой министр иностранных дел на сегодняшний день.

Он считает, что ОБСЕ должна присутствовать в этом регионе и содействовать улучшению уровня жизни мирного населения.

«По-моему, Москва несет в этом вопросе большую ответственность. У Москвы есть возможности решить эту проблему. В то же время ОБСЕ должно содействовать восстановлению режима прекращения огня, а также выводу тяжелой техники и оружия с линии соприкосновения», - сказал он.

Одной из важных задач глава МИД Австрии также считает улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

«Важно укрепление в регионе наблюдательной миссии ОБСЕ, - сказал он. -  Технические возможности миссии нужно расширить. Наблюдательная миссия должна работать на протяжении суток».

Председатель ОБСЕ отметил, что поставленные задачи непросты, однако выразил надежду на сотрудничество всех стран-членов организации в этом вопросе: «Если в организации, где представлены 57 стран, мы примем единое решение, это поможет решению конфликта».

1news.az

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