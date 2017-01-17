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Политика

Мадат Гулиев: «Армения грубо нарушает требования Женевской конвенции» 17.01.2017 16:36

Председатель Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев встретился  с руководителем представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Еленой Айморе Сессера.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе СГБ, на встрече был обсужден вопрос возвращения Арменией тела погибшего 29 декабря 2016 года азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

В ходе встречи М.Гулиев подчеркнул, что вопрос возвращения тела солдата находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства дал соответствующие поручения и указания в связи с этим вопросом.

М.Гулиев также заявил, что высоко оценивает усилия МККК и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по возвращению тела Чингиза Гурбанова.

«В то же время отмечу, что, несмотря на то, что процесс передачи тел достаточно прост и открыт, Армения грубо попирает нормы международного гуманитарного права, не возвращая тело солдата. Тем самым Армения нарушает требования Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, к которой присоединилась.

Так как Армения и ранее совершала подобные антигуманные действия, длительное время удерживая у себя тела погибших, Госкомиссия призывает соответствующие международные структуры пресечь подобные факты и потребовать от Армении строгого соблюдения Женевской конвенции», - подчеркнул М.Гулиев.

Он также отметил конструктивное сотрудничество с МККК, оценив его как плодотворное, и выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

В свою очередь, Елена Айморе Сессера подчеркнула, что азербайджанское представительство МККК вместе с армянским представительством МККК продолжит совместные усилия по возвращению тела азербайджанского солдата.

На встрече также были обсуждены и другие вопросы.

Напомним, что утром 29 декабря 2016 года разведгруппа вооруженных сил Армении, попытавшись нарушить государственную границу Азербайджана, попала в засаду азербайджанских частей. В результате инцидента азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов пропал без вести. Позднее в армянских СМИ и соцсетях распространились фото убитого солдата.

По поводу возвращения тела убитого солдата Министерство обороны Азербайджана официально обратилось в местное представительство Международного Комитета Красного Креста, к Минской группе ОБСЕ и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспшику.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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