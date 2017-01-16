ОДКБ: «Недопустимо связывать отставку Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря»

В последнее время в СМИ появилось много публикаций вокруг Организации Договора о коллективной безопасности, носящих не совсем объективный характер, а порой не соответствующих действительности.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«В частности, большое внимание в СМИ уделено комментарию Н.Н.Бордюжи по инциденту, который произошел 29 декабря 2016 года на армяно-азербайджанской границе. Разъяснение сути комментария Н.Н.Бордюжи Секретариат ОДКБ ранее давал, где акцентировалось внимание на том, что Генеральный секретарь Организации выразил особую тревогу и серьезную озабоченность в связи с тем, что вооруженный инцидент произошел на границе государства-члена ОДКБ. Что касается вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта то, должны отметить, что позиция ОДКБ отражена в Заявлении глав государств - членов Организации, которое было принято в Ереване 14 октября 2016 года на сессии Совета коллективной безопасности. Секретариат в своей работе последовательно и неукоснительно придерживается этой позиции», - пишет пресс-служба ОДКБ.

В заявлении подчеркивается, что недопустимо связывать отставку Н.Н.Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря 2016 года, так как его полномочия генерального секретаря ОДКБ истекли 31.12.2016 г. в строгом соответствии с решением глав государств, которое было принято на сессии Совета коллективной безопасности организации в декабре 2015 года в г.Москве.

«Относительно назначения нового Генерального секретаря Организации Секретариат руководствуется теми решениями СКБ и договоренностями глав государств, которые были приняты ими на сессии СКБ в декабре 2015 г. в Москве, в которых, в частности, говорится: «Осуществлять назначение Генерального секретаря ОДКБ сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел ОДКБ из числа граждан государств-членов Организации на ротационной основе в порядке их наименований согласно русскому алфавиту».

Информацией о каких-то изменениях в принятом решении или договоренностях Секретариат ОДКБ не располагает.

Секретариат выражает намерение на продолжение плодотворного сотрудничества со СМИ и призывает к объективному освещению событий относительно деятельности Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в заявлении.

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