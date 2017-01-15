В результате вражеского огня при осуществлении мер против обстрела позиций Вооруженных Сил Азербайджана армянскими подразделениями погиб военнослужащий ВС АР Баширов Фикрет Нуршираван оглу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны республики, Ф.Баширов, погибший при очередной провокации Армении, приказом министра обороны Закира Гасанова посмертно награжден медалью «За отличие на воинской службе» 3-й степени.

Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования семье и близким шехида.

Талыб Бархудаев